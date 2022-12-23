Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı

23.12.2022 09:44
Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Elon Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım" açıklamasının ardından Twitter'ın yeni CEO'sunun Bess Kalb olduğu iddia edildi ancak bugün yeni bir açıklama yapan Kalb, "Musk beni 1 günde kovdu" diyerek haberlerin gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

ABD'de film ve kitap yazarlığının yanı sıra televizyon programcılığı yapan Bess Kalb'in Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edildi.

KENDİSİ DE ŞAŞKINLIKLA KARŞILADI

Twitter hesabından açıklama yapan Kalb, "Sonunda şunu ilan edebilirim: Twitter'ın yeni CEO'su olduğum için alçakgönüllüyüm, onur duydum ve açıkçası hala şoktayım. Her zaman aynı fikirde olmasak da çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

HABERLER YALAN ÇIKTI

Bugün yeni bir açıklama yapan Kalb, Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddialarına açıklık getirerek, "Merhaba arkadaşlar. Öncelikle, Twitter'ın CEO'su olduğum süre boyunca beni desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir deneyimdi ve son 24 saat içinde edindiğim arkadaşlarımı ve akıl hocalarımı asla unutmayacağım. Bu sabah kovuldum" dedi.

Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı

"APTAL BİRİNİ BULURSAM BIRAKACAĞIM"

Dün bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter'da yerine gelecek CEO için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım. Bunun ardından sadece yazılım ve sunucular ekiplerini yöneteceğim" demişti.

YORUMLAR
500
Elon Musk yerine geçecek kişiyi buldu! İşte Twitter'ın yeni CEO'su... Elon Musk yerine geçecek kişiyi buldu! İşte Twitter'ın yeni CEO'su... Elon Musk hızını alamadı! Tesla'da kıyım başlıyor Elon Musk hızını alamadı! Tesla'da kıyım başlıyor

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik zam emekliyi isyan ettirdi! Yüzde 18 civarında olacak zamlarının asgari seviyesine çıkarılmasını talep ediyorlar
09:06 Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil olan kadın yarışmacıları duyurdu
09:02 Beşiktaş ve Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yıldızını yakın markaja aldı! İlk teması kurdular
08:44 Kocaeli'de durdurulan tırın içindeki onlarca kaçak göçmen, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalıştı! Polisin engellemesiyle yakalandılar
08:37 Meteoroloji, hafta sonu için uyardı! 22 ilde yoğun kar yağışı görülecek
08:26 Cristiano Ronaldo, teklife "Evet" dedi, Fenerbahçelileri heyecan sardı! Bu transfer domino etkisi yaratacak
08:12 HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti! İşte son durum...
08:08 Bakan Karaismailoğlu'ndan"MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanımız uygun görürse ücreti düşürebilir
20:11 Peru'da öğrencilerin mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 kişi yaralandı
17:16 Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile yaşadığı ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 09:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter'ın yeni CEO'su olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement