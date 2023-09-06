Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum

Son Güncelleme: 06.09.2023 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rusya ile savaşta olan Ukrayna için bir mesaj paylaştı. Erdoğan, ''Dünyanın neresinde olursa olsun, savaşın en çok etkilediği gruplar; kadınlar ve çocuklar oluyor. Türkiye olarak ilk andan bugüne, vicdanımıza emanet edilmiş yavrularımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum'' dedi.

Emine Erdoğan neredeyse 2 yıldır Rusya ile savaşan Ukrayna'da gerçekleştirilen "Savaşın Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi" Temalı 3. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan paylaşımında Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'yı da etiketleyerek; "Dostum Olena Zelenska'nın girişimleriyle 1196 çocuğumuzu Türkiye'ye getirdi. Türkiye olarak ilk andan bugüne, vicdanımıza emanet edilmiş yavrularımızın yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olena Zelenska - Emine Erdoğan

"VİCDANLARIMIZA EMANET EDİLMİŞ YAVRULARIN YANINDAYIZ"

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Ateş her ne kadar düştüğü yeri yaksa da savaş ülke sınırı tanımıyor. İnsan zihni ve ruhu üzerinde ömür boyu geçmeyecek bir tahribata sebep oluyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, savaşın en çok etkilediği gruplar; kadınlar ve çocuklar oluyor. Dostum Olena Zelenska'nın girişimleriyle 1196 çocuğumuzu Türkiye'ye getirdi. Türkiye olarak ilk andan bugüne, vicdanımıza emanet edilmiş yavrularımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Bir an önce barışın galip gelmesini diliyor, zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Bir an önce barışın galip gelmesini diliyorum - Son Dakika
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