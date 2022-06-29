Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüştü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüştü

29.06.2022 18:35
Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İspanya resmi ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz Rocasolano ile Kraliyet Sarayı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İspanya resmi ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz Rocasolano ile Kraliyet Sarayı'nda görüştü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüştü - Son Dakika
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