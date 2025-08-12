ENDONEZYA'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Papua'daki Abepura kasabasının yaklaşık 193 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?