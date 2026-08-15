Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü - Son Dakika
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Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü

Endonezya\'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü
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Endonezya'nın doğusundaki depremde 20 kişi hayatını kaybetti, birçok bina hasar gördü.

ENDONEZYA'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası açıklarında, yerel saatle 06.00 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arama ve kurtarma yetkilileri, deprem ve ardından gelen artçılar nedeniyle bölgede 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, 2 kişinin de enkaz altında kaldığını aktardı.

Doğu Nusa Tenggara eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda bina ve evin hasar gördüğü, bazı yolların heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Bölgedeki yıkımın boyutunu tespit etme çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, afet nedeniyle eyalete yönelik çok sayıda uçak seferinin de iptal edildiği kaydetti.

Merkez üssü Nagekeo bölgesine bağlı Mbay kasabası yakınları olan depremin ardından verilen tsunami uyarısı, Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Ajansı tarafından ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Yetkililer, halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 20 Ölü - Son Dakika
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