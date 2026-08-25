Endonezya'da Depremde Ölü Sayısı 100'e Yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'da Depremde Ölü Sayısı 100'e Yükseldi

Endonezya\'da Depremde Ölü Sayısı 100\'e Yükseldi
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15 Ağustos'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde 100 kişi hayatını kaybetti, 1600'den fazla yaralı var.

ENDONEZYA'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletini etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çalışmalar sonucunda Flores Adası ve çevresinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı aktarıldı. Yetkililer, depremde bin 600'den fazla vatandaşın yaralandığını kaydederek, hastanelerdeki yoğunluğun ve sahadaki tıbbi müdahalelerin devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Endonezya'da Depremde Ölü Sayısı 100'e Yükseldi - Son Dakika

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