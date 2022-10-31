Dünyanın en şişman çocuğu hırs yapıp zayıfladı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Dünyanın en şişman çocuğu hırs yapıp zayıfladı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

31.10.2022 16:09

Endonezya'da dünyanın en şişman çocuğu olarak bilinen 12 yaşındaki Arya Permana, 80 kilo verdi. Azmiyle büyük takdir toplayan Arya, artık yaşıtlarıyla istediği gibi oyun oynayıp okula gidebiliyor.

Endonezya'da yaşayan ve reyting rekorları kitabına giren 12 yaşındaki Arya, dünyanın en şişman çocuğu olarak manşetlerde yer almıştı.

SÜREKLİ YEMEK İSTİYORDU

Fazla kiloları nedeniyle yaşıtlarıyla oyun oynayamayan, okula gidemeyen Arya, sürekli yemek yemek istiyordu. Öyle ki artık annesi Arya'ya günde 5 kez 2 tabak yemek yedirmeye başladı.

Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor

AZMETTİ VE BAŞARDI

Gittikçe daha da kilo alan Arya ölümün kıyısına gelince, zayıflamaya karar verdi. Az yemeye başlayan Arya, sonra spor ile kilo vermeye başladı. Daha sonra ameliyata alınan çocuk, azmedip kilolarından kurtuldu. 190 kilo olan Arya Permana, 80 kiloya yakın kilo verdi. 12 yaşındaki Arya'nın kilo verdikten sonraki son hali ise görenleri şaşırttı.

İşte azmiyle zayıflayan o çocuğun son hali;

Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en şişman çocuğu hırs yapıp zayıfladı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en şişman çocuğu hırs yapıp zayıfladı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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