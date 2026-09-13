Endonezya'da Java Denizi'nde kaybolan gemiden 102 kişi kurtarıldı, 140 kişi aranıyor - Son Dakika
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Endonezya'da Java Denizi'nde kaybolan gemiden 102 kişi kurtarıldı, 140 kişi aranıyor

Endonezya\'da Java Denizi\'nde kaybolan gemiden 102 kişi kurtarıldı, 140 kişi aranıyor
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Endonezya'da Surabaya'dan Banjarmasin'e seyreden yolcu gemisiyle Java Denizi'nde irtibat kesildi. 243 kişiyi taşıyan gemiden 102 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı; kayıp 140 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ENDONEZYA'da Java Denizi'nde irtibatı kesilen yolcu gemisinden tahliye edilen 103 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Bölgede kayıp 140 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine seyir halinde olan yolcu gemisiyle sabah saatlerinde irtibat kesildi. Yetkililer, 243 kişiyi taşıyan gemiden son olarak Banjarmasin'in 148 kilometre açıklarında sinyal alındığını açıkladı. Java Denizi'nde devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, 'Virgo Transport 8' isimli gemiden 102 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi. Bölgede kayıp 140 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Endonezya'da Java Denizi'nde kaybolan gemiden 102 kişi kurtarıldı, 140 kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Java Denizi'nde kaybolan gemiden 102 kişi kurtarıldı, 140 kişi aranıyor - Son Dakika
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