Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Endonezya\'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
28.08.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'da görülen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Salgını kontrol altına almak adına geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatıldı.

Kızamık salgını Güney Doğu Asya'da yeniden görüldü.

ENDONEZYA'DA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sumenep bölgesinde görülen kızamık salgınında çoğunluğu çocuk olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, salgını kontrol altına almak için Sumenep bölgesinde geniş çaplı aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN UYARI

Endonezya İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilerde, geçen yıl 5 yaş altı 22 milyon çocuğun yüzde 72'sinin aşılandığı belirtilerek, bu oranın bazı bölgelerde daha düşük olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise salgının önlenmesi için bu oranın yüzde 95 olması gerektiğini vurguladı.

AŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yetkililer, 14 Eylül'e kadar sürecek aşı kampanyası kapsamında Sumenep bölgesindeki çocukların yüzde 95'inin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
’Yenidoğan Çetesi’ davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi Bebekleri böyle öldürmüşler 'Yenidoğan Çetesi' davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi! Bebekleri böyle öldürmüşler
Galatasaray’a transfer olması pahalıya patladı Leroy Sane’yi yıkan haber Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber

16:48
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
16:31
“Suriye’ye harekat olacak mı“ sorusuna Bakan Güler’den dikkat çeken yanıt
"Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt
16:21
Korkutan tahmin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini açıkladılar
Korkutan tahmin! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini açıkladılar
16:13
Binali Yıldırım’dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
16:10
Erdoğan’ın “Tepelerine bineceğiz“ sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
15:38
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 17:15:23. #7.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.