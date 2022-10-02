174 kişinin can verdiği futbol maçının hastane görüntüleri servis edildi - Son Dakika
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174 kişinin can verdiği futbol maçının hastane görüntüleri servis edildi

02.10.2022 13:49

Endonezya'da bir futbol maçı sırasında yaşanan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti. Endonezya Futbol Federasyonu can kayıplarından taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tutarken korkunç olayda hastanede yaşananlara dair yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Endonezya'nın Java eyaletine bağlı Malang'ta Endonezya ligi maçında Arema ve Persebaya Surabaya takımları karşı karşıya geldi. Arema evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 yenilince, binlerce taraftar bir anda sahaya daldı.

YAŞANAN İZDİHAMDA 174 KİŞİ ÖLDÜ

Rakip takım oyuncuları koşarak sahanın dışına kaçtı. Bazı Arema oyuncuları taraftarların saldırısına uğradı. Polis, sahaya giren taraftarlara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası taraftarlar sahanın dışına kaçmaya başladı. Yaşanan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla da yaralı var.

FEDERASYON CAN KAYIPLARINDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTTU

Endonezya Futbol Federasyonu, olaylarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Federasyon can kayıplarından, taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu. Olayın ardından Endonezya'da ligler bir hafta ertelendi.

HASTANE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Endonezya'daki korkunç olayda hastane görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda, hastane koridorlarının onlarca ölü ve yaralıyla dolup taştığı, güvenlik güçlerinin yaralıları hayata döndürmek için yoğun mücadele verdiği anlar yer alıyor.

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