Endonezya\'nın kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın kuzeyindeki Palu Körfezi yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fas'ta meydana gelen ve binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 7 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya da sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nin 101 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı. 14 Nisan'da Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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