Endonezya'nın kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Endonezya'nın kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya\'nın kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Güncelleme: 09.09.2023 18:56

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Endonezya sallandı. Endonezya'nın kuzeyindeki Palu Körfezi yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Endonezya'nın kuzeyindeki Palu Körfezi yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PALU KÖRFEZİ'NİN KUZEYİ

Fas'ta meydana gelen ve binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 7 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya da sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nin 101 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı. 14 Nisan'da Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Sulavesi Adası, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'nın kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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