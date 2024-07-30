Enerji Bakanı Bayraktar, Türkmenistan\'da Türkmengeologiya Başkanı ile görüştü

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev ile görüştü.

Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşkabat ziyaretimiz kapsamında ilk olarak Türkmengeologiya Başkanı Sayın Gurbangeldi Garlyev ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede doğal gaz alanında halihazırda devam eden iş birliğimizin yanına maden alanını da eklemek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İnanıyorum ki doğal gazda olduğu gibi maden alanında da birlikte çalışarak iki ülkenin faydasına olacak projelere imza atacağız" dedi.