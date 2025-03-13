Beyaz Saray'da enflasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Yardımcısı James David Vance'in çoraplarına takıldı. Trump "Enflasyon hakkında konuşmam gerekiyor. Çorapların harika, çok fiyakalıymış. Burada odaklanmaya çalışıyorum ama Vance'in çorapları dikkatimi dağıtıyor" dedi.
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13.03.2025 11:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı - Son Dakika
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