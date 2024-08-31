Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Dünya

Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek

Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi\'nde Türkiye\'yi temsil edecek

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29'uncu oturumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Zirveye her ülkeden bir sürü bilim insanı ve politikacı katılacak. Engin Altan Düzyatan da Türkiye'yi temsilen katılacak. Ancak bu durum tepkilere neden oldu. Eleştirenler, Düzyatan'ın iklim değişikliği konusunda uzmanlığı olmadığını ve neden ülkemizin bu alandaki bir uzmanının temsil etmediğini sorguladılar.

31.08.2024 13:23
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Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29'uncu oturumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. 11-24 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak olan zirveye her ülkeden bir sürü bilim insanı ve politikacı katılacak. Çöp Adam ve Diriliş Ertuğrul dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan da Türkiye'yi temsilen katılacak.

"UZMAN YERİNE NEDEN DİZİLERDE PADİŞAHI OYNAYAN AKTÖR TEMSİL EDİYOR?"

Zirvede Engin Altan Düzyatan'ın Türkiye'yi temsil edecek olması tepkileri de beraberinde getirdi. Kısa sürede adı trend listesine giren oyuncu için ilk yorumlardan biri Özgür Demirtaş'tan geldi. Düzyatan'ın bu etkinlikte olmasını eleştiren Demirtaş, "Çok net bir sorum var: Engin Altan Düzyatan'ın iklim değişikliği hakkında:

1) Bir eğitimi var mı?

2) Bir uzmanlığı var mı?

3) Bir liyakati var mı?

Neden ülkemizin bu alandaki bir uzmanı bizi temsil etmiyor da, dizilerde padişah canlandıran Aktör temsil ediyor?" ifadelerini kullandı. Engin Altan Düzyatan ise eleştirilerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Engin Altan Düzyatan daha önce de birkaç kez Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen etkinliklerde yer almıştı.

Engin Altan Düzyatan'ın İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti
Engin Altan Düzyatan'ın İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti
Engin Altan Düzyatan'ın İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti

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Son Dakika Dünya Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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