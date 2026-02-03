'Epstein adasındaki karanlık ritüel' dendi, gerçek çok başka çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, Epstein adasında gerçekleştirildiği öne sürülen gizemli ve karanlık bir ritüelin parçası olarak servis edildi. Görüntülerde Lady Gaga ve Marina Abramovic'in yer alması, iddiaların daha da büyümesine neden oldu. Ancak yapılan incelemeler, fotoğrafın Epstein dosyalarıyla ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

SANAT ETKİNLİĞİ SIRASINDA ÇEKİLMİŞ

Söz konusu karelerin, 2013 yılında New York'ta bulunan Watermill Center'da düzenlenen bir sanat etkinliği sırasında çekildiği belirlendi. Etkinliğin, çağdaş ve performans sanatına odaklanan bir organizasyon olduğu, fotoğraflarda görülen sahnenin ise bir ritüel değil, sanatsal bir yemek performansını canlandırdığı ifade ediliyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar, Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte eski ve bağlamından koparılmış görsellerin yanlış iddialarla dolaşıma sokulduğuna dikkat çekiyor. Bu fotoğrafın da benzer şekilde, yıllar önce gerçekleşmiş bir sanat etkinliğinden alınarak asılsız komplo iddialarına malzeme edildiği vurgulanıyor.