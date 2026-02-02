Epstein dosyasında Hollywood detayı: Woody Allen'dan Johansson'a davet - Son Dakika
Epstein dosyasında Hollywood detayı: Woody Allen'dan Johansson'a davet

02.02.2026 00:40
Jeffrey Epstein dosyasından sızan son iddialar, yıllardır süren sanatsal iş birlikleriyle tanınan yönetmen Woody Allen ve dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ı hedef tahtasına oturttu. İddialara göre Woody Allen, 2012 yılında, Epstein'in o dönem ''günah adası'' olarak anılan özel mülkünde düzenlenen bir akşam yemeğine ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ı da davet etti.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein dosyasında gizlilik kararlarının kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni iddialar Hollywood'a da uzandı.

Ortaya atılan yeni iddialar ile gözler, uzun yıllar süren iş birlikleri ve karşılıklı destek açıklamalarıyla bilinen Scarlett Johansson ile yönetmen Woody Allen cephesine çevrildi. Johansson'ın 2012'de Woody Allen tarafından Epstein'in adasında verilen bir akşam yemeğine davet edildiği ortaya çıktı.

ÜÇ FİLM, GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ

Scarlett Johansson, kariyerinin yükseliş döneminde Woody Allen'ın yönettiği Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde başrol üstlenerek yönetmenle güçlü bir sinemasal bağ kurdu. Johansson, Allen'a yönelik yıllardır gündemde olan ve yönetmenin ısrarla reddettiği taciz iddiaları karşısında kamuoyu önünde destek veren az sayıda Hollywood yıldızından biri olarak dikkat çekti.

2012 TARİHLİ "ADA" DAVETİ İDDİASI

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış belgeler, bu iş birliğine dair yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre Woody Allen, 2012 yılında yakın çevresinde yer alan Jeffrey Epstein'in özel adasında düzenlendiği öne sürülen bir akşam yemeği organizasyonu için Scarlett Johansson'a davette bulundu.

HOLLYWOOD'DA YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLIĞI

Johansson'ın geçmişte Allen'a verdiği açık destek, Epstein dosyasındaki bu yeni iddialarla birlikte farklı bir bağlamda yeniden tartışılmaya başlandı. Sinema dünyasında sanatçı–yönetmen ilişkilerinin sınırları sorgulanırken, hukuk çevreleri ve medya kuruluşları, ünlü isimlerin Epstein'in sosyal ağıyla olası temaslarının netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, iddialara konu olan davet ve organizasyonlara ilişkin taraflardan henüz doğrulayıcı ya da yalanlayıcı resmî bir açıklama yapılmış değil.

