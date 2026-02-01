Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
Dünya

Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Epstein\'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
01.02.2026 08:23
Haberin Videosunu İzleyin
Epstein\'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Haber Videosu

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili ortaya çıkan yeni görüntü infial yarattı. Epstein'in lüks bir evin mutfağında küçük kız çocuklarını kovaladığı görülüyor.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni dosya kamuoyuyla paylaşıldı.

İNFİAL YARATAN VİDEO

Ortaya saçılan görüntüler kısa sürede büyük infial yaratırken, nerede çekildiği belli olmayan bir video da tepkilerin odağın yerleşti.

MUTFAKTA ÇOCUKLARI KOVALAMIŞ

Lüks bir evin mutfağında çekilen görüntülerde, Epstein'ın kahkahalar içinde reşit olmayan kız çocuklarını kovaladığı ve çocukların da kendisinden kaçtığı anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Jeffrey Epstein, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    ekonun Avrupa'daki tipi 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
