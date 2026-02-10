Epstein sorusu Trump'ı zora; bakanını ise gülme krizine soktu - Son Dakika
Epstein sorusu Trump'ı zora; bakanını ise gülme krizine soktu

Epstein sorusu Trump'ı zora; bakanını ise gülme krizine soktu
10.02.2026 11:18
Trump'a Epstein davası hakkında soru sorulduğu sırada Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in kahkahalar atması, dış basında büyük tepki toplarken, Lutnick'in Epstein dosyalarında adının geçmesi ve hakkında yürüyen hukuki süreç tartışmaları daha da büyüttü; yorumlarda bu görüntü, Washington'daki siyasi sorumluluk ve etik krizinin simgesi olarak değerlendirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili olarak soru yöneltilmesi üzerine, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in soruyu duyduğu sırada kahkahalar attığı anlar kameralara yansıdı ve dış basında geniş yankı buldu. Olay, Epstein belgelerinin kamuoyuna açıklanmasının ardından artan siyasi gerilim içinde gerçekleşti.

ABD BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR

Bu görüntüler, Jeffrey Epstein dosyaları kamuya açıldıktan sonra Washington'daki siyasi ve medya tartışmasının merkezine yerleşti. Son yayımlanan milyonlarca sayfalık belge, Epstein ile bağlantılı çok sayıda üst düzey ismin adını içerirken, Trump yönetimi ve kabine üyeleri bu dosyaların gölgesinde sık sık hedef alınıyor.

BAKANIN ADI DOSYADA SIKÇA GEÇİYOR

Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni dosyalarda, Howard Lutnick'in 2012'de Epstein'ın özel adasında öğle yemeği planladığı e-posta yazışmaları yer alıyor. Bu veriler, daha önce Lutnick'in Epstein'la tüm bağını 2005'te kestiğini söylediği ifadeleriyle çelişiyor ve dış basında eleştiri konusu oldu.

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

"GÖREVDEN AYRIL" ÇAĞRISI YAPTILAR

Belgelerdeki bu yeni ayrıntıların ardından, hem Cumhuriyetçi hem Demokrat üyelerden Lutnick'in görevinden ayrılması ya da Kongre'de ifade vermesi yönünde çağrılar geldiği bildirildi. Uzmanlar, bu tartışmaların Trump'ın geçmişte Epstein'la ilişkisi olduğu iddialarını da yeniden gündeme taşıdığını belirtiyor.

ÜLKEYİ SARSAN SKANDAL

Trump ise son açıklamalarında, Epstein dosyalarının içeriğine vakıf olmadığını savunarak tartışmaları hafifletmeye çalıştı. Ancak dış basın, bakanın salonda kahkaha atmasının konunun ciddiyetine gölge düşürdüğünü vurguluyor ve bu anın "Washington skandalı" olarak nitelendirilebileceğini yazıyor.

Ticaret Bakanı, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

SON DAKİKA: Epstein sorusu Trump'ı zora; bakanını ise gülme krizine soktu
