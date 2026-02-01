Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland\'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler
01.02.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein dosyalarından sızan milyonlarca sayfalık yeni belgeler, milyarder istismarcının küresel stratejik hamlelerle de ilgilendiğini de ortaya koydu. Belgelere göre, Epstein ve çevresi, stratejik konumu nedeniyle ilk olarak İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından tanınan Somaliland Bölgesi'ni uzun yıllar önce ticari bir hedef olarak belirledi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni yayımlanan belgelere göre, Epstein ve çevresi ilk olarak İsrail tarafından tanınan Somaliland Bölgesi'ni yıllar boyunca stratejik ve ticari bir hedef olarak değerlendirdi.

Soruşturma dosyalarının kamuoyuna açılan kısmında, Epstein'e gönderilen e-postalarda Somaliland'ın tanınmasının "diğer ülkelere olan faydaları" ve "Somaliland'ın tanınması" gibi konuların gündeme geldiği görüldü.

14 YIL ÖNCEKİ MAİLLERDE KONUSU GEÇMİŞ

2012 tarihli bir e-postada Epstein, Somaliland'daki Berbera Limanı çevresinde "büyük, temiz ve henüz kullanılmamış su rezervleri" bulunduğunu belirterek, bölgede bir su şirketi kurulmasını önerdi. Yazışmada Suudi Arabistan'a doğrudan deniz taşımacılığı yapılabileceği, projenin hızlı, karlı ve lojistik açıdan kolay olduğu ifade edildi.

Aynı dönemde, Somaliland'da "Somaliwood Studios" adıyla bir film ve medya merkezi kurulması önerildi; bu merkezin bölgesel ve kültürel etki yaratacağı vurgulandı.

PETROL ARAMAK İÇİN 50 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

2013 yılına ait belgelerde ise Somaliland'da petrol arama faaliyetleri için üç büyük blokta 50 milyon dolarlık finansman talep edildi ve petrol potansiyelinin "olumlu" olduğu kaydedildi.

SOMALİLAND'I İLK TANIYAN ÜLKE İSRAİL OLDU

Tüm bu yazışmalarınüzerinden yıllar geçtikten sonra bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ı ilk tanıyan ülke ise İsrail oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland'ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız devlet olarak tanınmamıştı. Somali yönetimi ise bölgeyi ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu'nun yetkisinde olduğunu vurguluyor.

EPSTEİN'İN ÖLÜMÜ VE SUÇLARI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesine göre, bu ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi" iddialarına dair kanıt bulunamadı. Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucu resmi olarak açıklandı.

Ekonomi, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler - Son Dakika

Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 01:26:05. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.