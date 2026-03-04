Erbil'de ABD üssünde patlama - Son Dakika
Erbil'de ABD üssünde patlama

04.03.2026 02:26
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü'ne 2 saldırı gerçekleştirildi. Irak İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgede yapılan saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

Iırak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde yer alan ve ABD güçlerinin konuşlu olduğu Harir Askeri Üssü'nde iki büyük patlama meydana geldi. Eş zamanlı olarak Erbil semalarında görülen bir insansız hava aracı (İHA), ABD Konsolosluğu'na yöneldiği sırada hava savunma sistemleri tarafından Bestora bölgesinde düşürüldü.

HAVALİMANI VE BELED ÜSSÜ ALARMDA

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Tümgeneral Saad Maan, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresinde küçük boyutlu bir İHA'nın düşürüldüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Öte yandan, Selahaddin vilayetinde bulunan ve bünyesinde yabancı güç barındırmayan Beled Hava Üssü'ne de bir füze veya İHA saldırısı düzenlendiği, patlamanın ardından üste güvenlik alarmı verildiği bildirildi.

HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINDA YANGIN

Musul vilayetine bağlı Kayyara bölgesinde, Haşdi Şabi bünyesindeki Ketayib İmam Ali grubuna ait bir karargahta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının bir hava saldırısı sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Patlamanın boyutu ve yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SALDIRILARI IRAK İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Kendisini "Irak İslami Direnişi" olarak adlandıran grup, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, şafak vaktinden bu yana Irak ve bölgedeki ABD üslerine yönelik toplam 27 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada, saldırılarda onlarca İHA ve füzenin kullanıldığı öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Erbil, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

