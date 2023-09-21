Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arap turistlerin hedef gösterilmesi hatırlatıldı: Bu maya Türkiye'de tutmaz

Trabzon'da Kuveytli turiste yumruk atan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı yaymak isteyenlerin olduğunu kaydederek, "Bizim aynı duruma düşmemiz söz konusu olamaz. Bu mayanın Türkiye'de tutmayacağını bilmeleri gerekir. Ne kadar düşmanlık tohumu ekerlerse eksinler, Türk insanının yüce gönüllüğünde kaybolup gidecektir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, TÜRKEVİ'NDE GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York kentinde Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçtiğimiz günlerde Trabzon'da Kuveytli turiste bir kişinin yumruk atması hatırlatıldı.

"BİZİM AYNI DURUMA DÜŞMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Türkiye'de bir süredir Avrupa'da aşırı sağın, ırkçı hareketlerin öne çıktığı ülkelerde bile yaşanmayan bir hadise yaşanıyor. Arap turistler hedef gösteriliyor. Arapça yönlendirme levhaları bile bundan payını alıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmamız lazım?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi: "Bizim aynı duruma düşmemiz söz konusu olamaz. Benim ısrarla üzerinde durduğum konu turistlere karşı onların anlayacağı dili tabelalarda, levhalarda tabii ki bizim kullanmamız lazım. Hele hele turistik bölgelerde bu zaten olması gereken bir davranış biçimi. Biz ana muhalefetin gittiği yoldan gidemeyiz.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI MAYASI TÜRKİYE'DE TUTMAZ"

Dünyanın mücadele ettiği büyük problemlerin arasında maalesef ırkçılık ve İslam düşmanlığı da var. Üzülerek görüyoruz ki kendini medeniyetin beşiği diye pazarlayan Avrupa ülkelerinde hızla yayılan ırkçılık virüsü küresel bir salgına dönüşmüş durumda. Bundan ülkemiz de etkilenmektedir. Batı'da yabancı düşmanlığını yaymak isteyen çevreler, bazı yerlerde başarılı olmuş durumda. Ülkemizde de onların temsilcileri bulunuyor. Ancak bu mayanın Türkiye'de tutmayacağını bilmeleri gerekir.

"MİSAFİRLERİMİZE YÖNELİK ALÇAKÇA SALDIRILARIN FAİLLERİ HUKUK ÖNÜNDE CEZA ALIR"

Ne kadar düşmanlık tohumu ekerlerse eksinler, hangi fitneleri üretirlerse üretsinler Türk insanının yüce gönüllülüğünde kaybolup gideceklerdir. Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır. Güvenlik güçlerimiz bu tip provokasyonlara karşı tedbirlidir ve her geçen gün tedbirlerini artırmaktadır. Marjinal grupların körüklediği münferit olayların toplumun tümü tarafından gerçekleştiriliyor ve destekleniyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu toplumu tanıyan herkes bilir ki böylesi olaylar Türkiye'de taban bulamamıştır, bulamayacaktır. Provokatörlerin bilmeleri gerekir ki er ya da geç yaptıklarının hesabını vereceklerdir."