Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire bomba yanıt - Son Dakika
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Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire bomba yanıt

12.07.2023 18:25

NATO zirvesinin ardından Litvanya'da kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire "Ağzın bal yesin" yanıtını verdi. O anlar toplantı sırasında gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ve vize serbestisine aktif destek vereceğini ifade etti.

"SOMUT İLERLEMELER GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

"İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci milli iradenin temsilcisi TBMM'dir" diyen Erdoğan, "Bizim gibi milletvekillerimiz de de süreci yakından takip edecek. Somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN GAZETECİYE BOMBA YANIT

Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada kendisine yöneltilen "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna "Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım" yanıtını verdi. Erdoğan'ın verdiği yanıt salonda gülüşmelere neden oldu.

"ÇAĞATAY BEY BU İŞİN TAKİPÇİSİ"

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili sözlerine şöyle devam etti; "Olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi. Temennim odur ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak. Sayın Başkan'ın özellikle bizlere ifade ettiği konu; onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Takipçisi olacağını söyledi ve umutluyum dedi. Ama bizde de nasıl Parlamento'dan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre'den geçmesi gerektiğini ve zaman zaman engel çıktığını ifade ettiler. Ben de her zamankinden daha umutluyum."

YORUMLAR (1)
  • Vezir Barut: Oooo yeniden Avrupa Birliği hikâyesi. Güzel senaryo. Ekonomik batışı 2-3 sene idare edecek mükemmel bir gündem malzemesi. Harika haber . Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Avrupa Birliği, Türkiye, İsveç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'dan 'İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?' diye soran muhabire bomba yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire bomba yanıt - Son Dakika
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