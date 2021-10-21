Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/ YPG'de panik havası hakim olmaya başladı. Örgüt, gençleri zorla askere toplamak için yeni bir hamle başlattı.

50'YE YAKIN GENCİ TUTUKLADILAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG'ye bağlı askeri polis ekipleri, dün sabahtan itibaren "asayiş güçleri" ile koordineli olarak kontrol noktaları ve mobil devriyelerle 46'dan fazla genci tutukladı. Terör örgütünün başlattığı kampanya, Rakka kentinin batısındaki El-Mahmodli, Vadyan, Mansura, Kadiran, Raşid ve Salhabiyeh köylerini kapsadı.

KASABA GİRİŞLERİNE KONTROL NOKTALARI KONUŞLANDIRILDI

Çoğu ailesini desteklemek için çalışan gençlerin ebeveynleri, çocuklarının zorunlu askerliğe maruz kalacağından korkuyor. PKK/YPG, Türkiye'nin askeri harekat başlatma sinyalinin ardından, toplayabildiği kadar genç toplamak için Rakka kırsalındaki kasabaların girişlerine, merkezlerine mobil kontrol noktası ve devriye konuşlandırdı. Gözaltına alınan gençlerin en az 18 yaşında olduğu belirtildi.