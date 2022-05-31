Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler - Son Dakika
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Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler

31.05.2022 09:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra verdiği Suriye'ye yönelik yeni harekat sinyali ve ardından yaptığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklaması terör örgütü PKK/YPG'de büyük korku yarattı. Örgütün tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, korku ve endişenin neredeyse her cümlesine yansıdığı konuşmasında, "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor" diyerek; ABD ve Rusya'dan Türkiye'yi durdurmasını talep etti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, Türkiye'nin Suriye'deki olası yeni operasyonu hakkında örgütün yayın organına konuştu.

ENDİŞENİN ARTTIĞI HER CÜMLESİNE YANSIDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası, örgüt içindeki korku ve endişenin arttığı her cümlesine yansıyan Mahmud, ABD ve Rusya'dan yardım istedi.

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YPG'nin tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud.

"HER GÜN TOP ATIŞLARI YAPILIYOR"

Uluslararası güçlerin olası harekata karşı çıkması gerektiğini belirten teröristbaşı, "Her gün Şehba, Tel Rıfat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn İsa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor" dedi.

ABD VE RUSYA'YA ÇAĞRI

Sözlerine "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var" şeklinde devam eden Nuri Mahmud; "Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.

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