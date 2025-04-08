Erdoğan-Meloni görüşmesine 'Trump' engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Erdoğan-Meloni görüşmesine 'Trump' engeli

Erdoğan-Meloni görüşmesine \'Trump\' engeli

DEİK tarafından ilen edilen Erdoğan-Meloni görüşmesi, Trump'ın başlattığı ekonomik gerilim nedeniyle ertelendi. 17 Nisan'da Erdoğan ile görüşmesi beklenen Meloni'nin aynı tarihte Trump ile yüz yüze görüşmek için ABD'ye gideceği bildirildi.

08.04.2025 16:59  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gelecek hafta gerçekleştirmesi beklenen Roma ziyareti, beklenmedik bir şekilde ertelendi. İki ülke arasında uzun süredir planlanan hükümetlerarası zirve ve İtalya- Türkiye İş Forumu, henüz belirlenmemiş bir tarihe kaydırıldı.

DEİK, GÖRÜŞMEYİ İLAN ETMİŞTİ

Erdoğan-Meloni görüşmesi için resmi bir tarih duyurulmamış olsa da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ay başında yaptığı açıklamada, forumun 17 Nisan tarihinde gerçekleştirileceğini belirtmişti.

DEİK, konuyla ilgili duyurusunda, "Türkiye-İtalya İş Konseyimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin teşrifleriyle İtalya-Türkiye İş Forumu'nu Roma'da gerçekleştirecek." ifadelerine yer vermişti.

"TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİLDİ" AÇIKLAMASI

BBC Türkçe'nin ziyaretin ertelenme nedenine dair yönelttiği soruya, İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada "Kesin program zaten henüz belirlenmemişti" denildi.

Ertelemenin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara "Yorum yok" cevabı verildi.

İTALYAN BASINI: ERTELEMENİN NEDENİ TRUMP

İtalya'nın önde gelen gazeteleri Corriere della Sera ve La Repubblica, Meloni'nin aynı tarihlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmeyi planladığını yazdı.

La Repubblica, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Meloni'nin 14-17 Nisan tarihleri arasında ABD'ye seyahat etmeyi değerlendirdiğini ve bu durumun, Erdoğan'ın ziyaretiyle çakıştığını aktardı. Haberde, "Erdoğan'ın 17 Nisan'da Roma'ya planlanan gezisi muhtemelen bu yüzden de ertelendi" ifadeleri yer aldı.

Corriere della Sera ise, "ABD Başkanı'nın yarattığı mali fırtınanın ortasında" Meloni'nin Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi olarak duyurulmasa da Erdoğan ve bakanlarının katılımıyla 17 Nisan'da Roma'da yapılması planlanan hükümetlerarası toplantının ertelenmesinin nedeni bu olabilir."

Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, Politika, Türkiye, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan-Meloni görüşmesine 'Trump' engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mahir Kale:
    ne demiş akıllı ol aptal olmamı demiş yine :) 14 5 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Bu affedilmez dünya liderini bırakıp cop Trump la mi konusacak koyunlar kızar bu işe 3 12 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    maşallah Türkiye bir yerden zarar görsün yaralansın diye avcunu açmış binlerceoc var 12 1 Yanıtla
  • Tuna Han:
    dün övdü bugün otur aptal olma ey yavrum eyy dünya lideri diş geçiremedi herhalde kukla olmakta kolay değil 3 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    otur otur kalk kalk dur dur yürürü konuşma konuşma :) 7 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    yalan haber?! trump vergileri aciklamadan once iptal ettiler. cb rakibini hapse attirdi diye gelmiyorlar. isteyen acip bakabilir tarihlere 1 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    aynen kanka :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
00:01 Fatih’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu
23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:38 Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
23:03 Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
22:53 Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
22:43 Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
22:30 Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
22:27 Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 18:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan-Meloni görüşmesine 'Trump' engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement