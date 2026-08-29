Erhürman'dan BM ve AB'ye İki Taraf Arasındaki Engellemeye Tepki - Son Dakika
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Erhürman'dan BM ve AB'ye İki Taraf Arasındaki Engellemeye Tepki

Erhürman\'dan BM ve AB\'ye İki Taraf Arasındaki Engellemeye Tepki
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının engellemelerine karşı BM ve AB'ye mektup gönderdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının diplomatik, kültürel ve sportif alanlardaki engelleme girişimlerine karşı Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Barcelona Futbol Kulübü'ne üç ayrı mektup gönderdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Kıbrıs Rum tarafının son dönemde Kıbrıslı Türklere yönelik diplomatik, kültürel ve sportif kulvarlarda yoğunlaştırdığı engelleme adımlarına ilişkin olarak BM Genel Sekreteri António Guterres, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta'ya iletilmek üzere mektup kaleme aldığı bildirildi. Erhürman, gönderdiği üç ayrı mektupta Rum tarafının bu hamlelerine tepki gösterdi.

Mektuplarda özellikle söz konusu girişimlerin zamanlamasına işaret eden Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin adaya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında taraflara ilettiği 'güvenin yeniden tesis edilmesine odaklanılması' yönündeki çağrıyı hatırlattı. Rum tarafının bu tavsiyenin aksine adımlar attığını kaydeden Erhürman; Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna son verilmesini öngören BM Genel Sekreteri raporunu, AB Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararlarını anımsatarak, bu doğrultudaki adımların daha fazla ertelenmeden atılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Rum yönetiminin çocukların ve gençlerin dünyayla bağ kurmasını engellemeye yönelik çabalarının iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirdiğini vurgulayan Erhürman, bu durumun BM Genel Sekreteri öncülüğünde yürütülen çözüm çabalarına zarar verdiğini kaydetti.

İspanyol kulübü Barcelona'nın akademisi 'Barça Academy' tarafından eylül ayında Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde düzenleneceği duyurulan 6-18 yaş arası gençlik futbol kampı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum Futbol Federasyonu'nun UEFA, İspanya hükümeti ile futbol federasyonu nezdindeki baskıları sonucu iptal edilmişti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erhürman'dan BM ve AB'ye İki Taraf Arasındaki Engellemeye Tepki - Son Dakika

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