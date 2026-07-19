Erhürman, İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu\'nu Kabul Etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdiminde bulunuldu.