Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi - Son Dakika
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Dünya

Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi

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Panama Kanalı'nı geri almayı, Grönland'ı satın almayı ve Kanada'yı 51. eyalet yapmayı planladığını açıklayan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eric Trump, babasını popüler bir çevrimiçi alışveriş platformundan Kanada, Grönland ve Panama Kanalı'nı satın alırken gösterdi.

24.12.2024 20:23
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ALIŞVERİŞ SEPETİNE EKLEDİ

Babasının telefon başındaki bir fotoğrafını paylaşan Eric Trump, telefon ekranının görüntüsünü ise değiştirdi. Telefona bakıldığında Trump'ın popüler bir çevrimiçi alışveriş platformundan Kanada, Grönland ve Panama Kanalı'nı satın aldığı görüldü.

Eric Trump'ın Paylaşımıyla Donald Trump'ın Alışveriş Listesi Ortaya Çıktı

TRUMP'IN GENİŞLEME SÖYLEMLERİ

Trump,22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçladı ve kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıklamıştı.

Panama ile ilgili tartışmalar devam ederken Trump, 23 Aralık'ta bu kez de Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.

Trump daha önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan "Vali" diye bahsetmiş ve Kanada'nın, ABD'nin "51. eyaleti olmasını" önermişti.

Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi

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Son Dakika Dünya Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kamer tekeş:
    Kanada'ya ve Panama'ya demokrasi goturecekler mi acaba (!) 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GERÇEK DUNYA LİDERİ, CAKMALARINDAN SAKININ, ADAM DAHA GELMEDEN HIZAYA SOKTU DÜNYAYI. ESAD I PAKET YAPTI, IRAN, HİZBULLAH, HAMAS IN SESINI KISTI İSRAİL'E YOL AÇTI, GOLAN TEPELERINI HEDIYE ETTI.BIRILERIDE NE YAPİYOR HERKES BİLİYOR 0 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    yani çalar 1 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Trump bu parayı basar alir 1 0 Yanıtla
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