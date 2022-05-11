İngiltere Sheffield kentinde bulunan Royal Hallamshire hastanesinde skandal bir olay yaşandı. Hastanede görev yapan 51 yaşındaki erkek hemşire Paul Grayson, ameliyattan çıkan ve narkozun etkisi altında olan dört kadına tecavüz etti.
Olayın ortaya çıkmasından hakkında soruşturma açılan Paul'a mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi. Paul'a 12 yıl hapis cezası veren hakim ise, Paul'un bu davranışı ile hemşirelik mesleğinin onuruna leke sürdüğünü söyledi.
Paul hakkında yürütülen soruşturmada Paul'un telefonunda yetişkin olmayan kişilere ait cinsel içerikli görüntüler de tespit edildi. Bunun yanı sıra telefonda, hemşirelerin kullandığı tuvalete koyulan gizli kamera görüntüleri de bulundu.
Son Dakika › Dünya › Erkek hemşire narkozun etkisindeki 4 kadına cinsel istismarda bulundu - Son Dakika