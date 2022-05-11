Erkek hemşire narkozun etkisindeki 4 kadına cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

İngiltere Sheffield kentinde bulunan Royal Hallamshire hastanesinde skandal bir olay yaşandı. Hastanede görev yapan 51 yaşındaki erkek hemşire Paul Grayson, ameliyattan çıkan ve narkozun etkisi altında olan dört kadına tecavüz etti.

12 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Olayın ortaya çıkmasından hakkında soruşturma açılan Paul'a mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi. Paul'a 12 yıl hapis cezası veren hakim ise, Paul'un bu davranışı ile hemşirelik mesleğinin onuruna leke sürdüğünü söyledi.

TUVALETE GİZLİ KAMERA KOYMUŞ

Paul hakkında yürütülen soruşturmada Paul'un telefonunda yetişkin olmayan kişilere ait cinsel içerikli görüntüler de tespit edildi. Bunun yanı sıra telefonda, hemşirelerin kullandığı tuvalete koyulan gizli kamera görüntüleri de bulundu.