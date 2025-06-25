Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi - Son Dakika
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Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Ermenistan\'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi
25.06.2025 13:20
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun gerçekleştirdiği darbe girişiminin kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu. Paşinyan'ın söz konusu açıklamasının ardından "Kutsal Mücadele" hareketinin lideri Galstanyan gözaltına alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıkladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun "terör eylemi hazırlıklarının" kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Paşinyan, Facebook hesabından, Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamayı paylaştı. Açıklamada, Galstanyan'ın liderlik ettiği bir grubun Kasım 2024'ten beri "darbe hazırlığında olduğu" belirtildi.

"HAİN BİR PLAN ENGELLENDİ"

Galstanyan'ın, hükümeti devirmek için çoğunlukla eski askeri personel ve polis memurlarından oluşan "saldırı ekipleri" kurduğunu paylaşan Paşinyan, "Kolluk kuvvetleri, kriminal oligarşik ruhban sınıfının, Ermenistan Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya ve iktidarı gasbetmeye yönelik büyük ve hain bir planını engelledi." ifadesini kullandı.

PAŞİNYAN İLE ERMENİ KİLİSESİ ARASINDA SERT POLEMİK

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı başka bir açıklamada ise kendisine Ermenilerin dini lideri Katolikos II. Garegin'in sözcüsü tarafından hakaret amaçlı yöneltilen ifadelere tepki gösterdi. Sözcünün, kendisine Hıristiyan olmadığını ima eden "Sünnetli" ifadesine Paşinyan, bunun yalan olduğunu belirterek, "Sözcünün söylediklerinin aksini kanıtlamaya hazırım" karşılığını verdi. Paşinyan, "O da (II. Garegin) bekarlık yeminini bozup bozmadığını, çocuğu olup olmadığını söylesin" ifadesini kullandı.

ERMENİSTAN'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkente yürüyüş başlatmış, ardından başkent Erivan başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi - Son Dakika

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