Esad, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti: Rahatsızız - Son Dakika
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Esad, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti: Rahatsızız

26.07.2023 12:21

Türk askerinin Suriye'den çekilmesini isteyen Esad yönetimi, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti. İki ülke arasındaki normalleşme için Türkiye'nin ülkesinden çekilmesini isteyen Esad, bu konuyu Rusya'ya bildirdi.

Ankara- Şam arasında normalleşme çabaları gündemdeki yerini koruyor. 11 yıllık aranın ardından mayıs ayında Moskova'da dış işleri bakanları nezdinde iki ülke arasında üst düzey bir temas kurulmuştu. İlişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen Esad yönetimi, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti.

TÜRKİYE, SURİYE'NİN TALEBİNE SICAK BAKMIYOR

İki ülke her ne kadar ilişkileri normalleştirmek istese de sunulan şartlar Ankara-Şam için iki zıt kutup gibi. Suriye, Türk askerinin ülkeden tamamen çekilmesini ön talep olarak masaya koyarken, Türkiye de bunun terörle mücadeleye ağır darbe vuracağına inandığı için pozisyonundan geri adım atmıyor.

"RAHATSIZIZ"

Son olarak Ankara-Şam hattında arabuluculuk yapan Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Esad ile bir araya geldi ve Türkiye'yle ilişkileri masaya yatırdı. Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşünün de ele alındığı görüşmede Esad, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeme konusundaki "inatçı tavrından" rahatsız olduklarını Rusya tarafına iletti.

ESAD ŞART KOŞUYOR

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, Türk askeri Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını bir kez daha dile getirdi.

YORUMLAR (3)
  • Hüseyin Ermurat: Abd ye neden cekil.denmiyor anlamış degilim nedir bu türk düşmanlıgı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: amerika neden çekilmiyor. pkk suriyede başka bir devlet daha kuruyor bunu engelleyemiyorsun. türkiyeye çekil diyorsun. türkiye seninle çokmu barışmak istiyorda sende çekilmeyi öne sürüyorsun barışmak için. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Eren Aydın: Bizde şikayet ediyoruz ama allaha Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti: Rahatsızız - Son Dakika


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