ESKİ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu bulunarak, müebbet hapisle cezalandırıldı.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Yoon'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi işlevsiz hale getirmeyi amaçladığını kaydederek, eski Devlet Başkanı'nı 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu buldu. Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika › Dünya › Eski Başkan Yoon Suk Yeol Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?