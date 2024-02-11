Eski Hollanda Başbakanı ve eşi ötenaziyle yaşamına son verdi

Dünya

"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

Hollanda eski başbakanı Dries van Agt, eşi Eugenie van Agt ötanazi isteyerek hayatına son verdi. 1977 ila 1982 yılları arasında ülkede başbakanlık görevinde bulunan Dries van Agt, eşiyle 70 yıldır birlikteydi.

ÜLKEDE ÖTANAZİ KARARI VEREN ÇİFTLERİN SAYISI ARTIYOR

Son zamanda Hollanda'da hayatına birlikte son vermeyi tercih eden çiftlerin sayısında artış yaşanıyor. 93 yaşındaki Dries van Agt ve eşi Eugenie van Agt da ötanaziyle hayatına son veren çiftler arasına katıldı.

Van Agt, 1977-1982 yılları arasında Hollanda'nın başbakanı olarak görev yaptı. Van Agt çifti 70 yıldır birlikteydi. Çiftin ölüm haberini van Agt'ın kurduğu, Filistin yanlısı bir grup olan 'Haklar Forumu' duyururken ötanazinin 5 Şubat'ta gerçekleştiği öğrenildi.

2002'DEN BERİ ÖTANAZİ UYGULANIYOR

2002'den bu yana Hollanda'da katlanılmaz acılar, kurtuluş umudunun tükenmesi ve uzun zamandır süren bağımsız ölüm isteği gibi nedenlerle ötanazi yasal hale getirildi. Ülkede 2020'de ötanaziye başvuran çift sayısı 26'yken 2021'de 32'ye, 2022'de 58'e yükseldi.