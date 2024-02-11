Eski Hollanda Başbakanı ve eşi ötenaziyle yaşamına son verdi - Son Dakika
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Eski Hollanda Başbakanı ve eşi ötenaziyle yaşamına son verdi

Hollanda eski başbakanı Dries van Agt ve eşi Eugenie van Agt, ötenazi isteyerek hayatlarına son verdi. Son zamanlarda Hollanda'da birlikte ötenazi tercih eden çiftlerin sayısında artış yaşanıyor. 93 yaşındaki Dries van Agt ve eşi Eugenie van Agt da ötenaziyle hayatlarına son veren çiftler arasına katıldı.

11.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:51
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Hollanda eski başbakanı Dries van Agt, eşi Eugenie van Agt ötanazi isteyerek hayatına son verdi. 1977 ila 1982 yılları arasında ülkede başbakanlık görevinde bulunan Dries van Agt, eşiyle 70 yıldır birlikteydi.

ÜLKEDE ÖTANAZİ KARARI VEREN ÇİFTLERİN SAYISI ARTIYOR

Son zamanda Hollanda'da hayatına birlikte son vermeyi tercih eden çiftlerin sayısında artış yaşanıyor. 93 yaşındaki Dries van Agt ve eşi Eugenie van Agt da ötanaziyle hayatına son veren çiftler arasına katıldı.

Van Agt, 1977-1982 yılları arasında Hollanda'nın başbakanı olarak görev yaptı. Van Agt çifti 70 yıldır birlikteydi. Çiftin ölüm haberini van Agt'ın kurduğu, Filistin yanlısı bir grup olan 'Haklar Forumu' duyururken ötanazinin 5 Şubat'ta gerçekleştiği öğrenildi.

2002'DEN BERİ ÖTANAZİ UYGULANIYOR

2002'den bu yana Hollanda'da katlanılmaz acılar, kurtuluş umudunun tükenmesi ve uzun zamandır süren bağımsız ölüm isteği gibi nedenlerle ötanazi yasal hale getirildi. Ülkede 2020'de ötanaziye başvuran çift sayısı 26'yken 2021'de 32'ye, 2022'de 58'e yükseldi.

Eski Hollanda Başbakanı ve eşi ötenaziyle yaşamına son verdi

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    Yorumlar (13)

  • Ali Arslan: Huzur İslam'da diyorsunuz da,hiçbir müslüman ülkede huzur yok 200 231
  • Engin Kaya: Huzur islamda 328 67 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: İyiki müslüman doğmuşum 261 73 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Allahın verdiği emaneti yine Allah alır başbakan olsanda dünyanın sahibi olsanda ne kadar aciz olduğumuzun örneği Allah sonumuzu hayırlı eylesin 238 40 Yanıtla
  • Hüseyin Uğur Küçükoğlu: İslamı doğru yaşıyormuyuzki huzur istiyoruz, her türlü dalavere bizde malesef 202 12 Yanıtla
  • Alican Atmaca: İslamı hakkıyla yaşayamazsın huzurda bulamazsın 111 27
  • Ozcan Berra: Bülent akyürek"35 yaşıma kadar ateisttim,hiçbir şeyi dert etmezdim,kafam rahattı..müslüman oldum,öldürülen mazlumlardan,aç komşuma kadar herseyi dert edindik dedi." Bu dünya da müslümana huzur zor arkadaşlar. 65 18
  • Ay Yıldız: Islam’i Kur’ana göre ya?arsan çok huzurlu ya?arsın.Birakın artık müslumanlar ?öyle böyle demeyi.Sen Kuran’ı takip et bak nasıl huzurlu olursun. Ama adımız müslüman,her türlü haramı yeriz ve yaparız. 62 3 Yanıtla
  • Sedat Kara: Huzur mu bak bakalım islam coğrafyasına birbirlerini kesiyorlar 40 19
  • Sedat Kara: Müslümanlar fakirlikten cahillikten ölüyor doğru ötenaziye gerek kalmıyor 37 17
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