Eski Kudüs'ten Ramazan Manzaraları - Son Dakika

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — 2022 yılının Ramazan ayı devam ederken, Eski Kudüs'te bazı Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın içinde sessizce Kuran okuyor, bazıları ise sokaklarda sevinç içinde yiyecek alışverişi yapıyor.
KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — 2022 yılının Ramazan ayı devam ederken, Eski Kudüs'te bazı Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın içinde sessizce Kuran okuyor, bazıları ise sokaklarda sevinç içinde yiyecek alışverişi yapıyor.
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8.04.2022 11:41:20. #1.12#
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