Eski Kudüs'ten Ramazan Manzaraları - Son Dakika
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Eski Kudüs'ten Ramazan Manzaraları

08.04.2022 11:22
Eski Kudüs'ten Ramazan Manzaraları

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — 2022 yılının Ramazan ayı devam ederken, Eski Kudüs'te bazı Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın içinde sessizce Kuran okuyor, bazıları ise sokaklarda sevinç içinde yiyecek alışverişi yapıyor.

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — 2022 yılının Ramazan ayı devam ederken, Eski Kudüs'te bazı Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın içinde sessizce Kuran okuyor, bazıları ise sokaklarda sevinç içinde yiyecek alışverişi yapıyor.

Eski Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan'da Kuran okuyan bir kişi, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Eski Kudüs'te Ramazan'da yiyecek alışverişi yapan insanlar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Eski Kudüs'te Ramazan'da yiyecek alışverişi yapan insanlar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Eski Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan'da Kuran okuyan insanlar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

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Ramazan, Nisan, Kudüs, Aksa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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