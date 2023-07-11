Eski Nişanlısını Halkın Gözü Önünde Öldüresiye Bıçakladı

Bugün sabah saatlerinde, düğünleri iptal edildikten sonra bir 23 yaşındaki erkek, 19 yaşındaki eski nişanlısını Gurugram'da halkın gözü önünde öldüresiye bıçakladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde,adamın, bir başka kadınla birlikte olan kadına doğru yürüdüğünü gösteriyor. Onlar konuşuyor ve adam, diğer kadının onu korumaya çalışırken hemen ardından kadını defalarca bıçaklıyor. Kurban daha sonra yere düşüyor. Videoda birkaç kişi görülüyor, ancak saldırı başlar başlamaz kaçıyorlar. Şok edici görüntülerde kadının kanları içinde görünen adam tutuklandı.

Polise göre hem adam hem de kadın Uttar Pradesh'in Badaun bölgesinden. Kadın bir ev işleri yardımcısı olarak çalışıyordu. İkisi dört ay önce nişanlandı, ancak nişan birkaç gün önce iptal edildi. Polis, adamın bu durumdan dolayı üzgün olduğunu söyledi.