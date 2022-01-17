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Eski Ukrayna lideri Poroşenko, 'vatana ihanet' ile yargılandığı dava için Kiev'e döndü - Son Dakika
BBC

Eski Ukrayna lideri Poroşenko, 'vatana ihanet' ile yargılandığı dava için Kiev'e döndü

17.01.2022 19:40
Eski Ukrayna lideri Poroşenko, 'vatana ihanet' ile yargılandığı dava için Kiev'e döndü

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, vatana ihanet suçlamalarıyla yargılandığı davada mahkemeye çıkmak üzere ülkesine döndü.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, vatana ihanet suçlamalarıyla yargılandığı davada mahkemeye çıkmak üzere ülkesine döndü. Proşenko, davanın siyasi güdümlü olduğunu savunuyor.

Poroşenko, Pazartesi sabahı Polonya'nın Varşova kentinden kalkan bir uçakla geldiği Kiev Havaalanı'nda binlerce destekçisi tarafından karşılandı. Destekçilerin, "Demokrasiye ihtiyacımız var" ve "Baskıları durdurun" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Poroşenko havaalanından doğruca mahkemeye gitti. Mahkeme, soruşturma aşamasında ve dava başlayıncaya kadar Poroşenko'nun tutuklu kalıp kalmayacağına karar verecek.

Roshen şekerleme şirketinin sahibi ve Ukrayna'nın en zengin iş adamlarından biri olan Poroşenko, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür satın aldığı gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.

Poroşenko'nun mal varlığı, vatana ihanet iddialarıyla ilgili soruşturma nedeniyle donduruldu. Suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Poroşenko, suçsuz olduğunu savunuyor ve halefi Volodimir Zelenski'yi, ekonomik sıkıntılar ve pandemide artan ölümler de dahil olmak üzere Ukrayna'nın yaygın sorunlarından dikkatleri uzaklaştırmak amacıyla siyasi itibarını sarsmaya çalışmakla suçluyor.

'Oligarklarla mücadele'

2019 seçimlerinde Zelenski tarafından mağlup edilmesinden bu yana Poroşenko'ya bir dizi suçlama yöneltildi.

Bu suçlamalar, Rusya'nın bir süredir Ukrayna sınırına asker yığdığı ve ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu ülkeyi işgal etmeyi planladığına dair endişelerini dile getirdiği bir dönemde gündeme geliyor.

Poroşenko, yolsuzluk skandalı ve tartışmalı reform uygulamalarının ardından seçimlerde yenilgiye uğramış, ancak doğuda Rus destekli isyancılarla savaşırken Ukrayna ordusunu yeniden inşa çabaları nedeniyle güçlü vatansever referanslarla ortaya çıkmıştı.

Zelenski, Ukrayna'nın siyasi ve ekonomik hayatındaki etkilerini azaltmak üzere oligarklara karşı bir mücadele yürüttüğünü söylüyor.

Poroşenko haftalardır Ukrayna dışındaydı ve Brüksel, Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinde liderlerle görüştü.

Pazartesi günü Kiev havaalanının dışında, destekçilerinden oluşan büyük bir kalabalığı selamlayan Poroşenko, eylemcileri kendisini adliyeye kadar takip etmeye çağırdı ve yöneltilen suçlamaları "hepimiz için bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

"(Yetkililer) bizi 10 yıl geriye götürüyor. Poroşenko'yu savunmak için burada değiliz, güçlerimizi birleştirmek ve Ukrayna'yı savunmak için buradayız. Birleşik Ukrayna güçlüdür ve güçlü bir Ukrayna, Putin'e geri adım attırabilir" dedi.

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Petro Poroşenko, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Ukrayna lideri Poroşenko, 'vatana ihanet' ile yargılandığı dava için Kiev'e döndü - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Eski Ukrayna lideri Poroşenko, 'vatana ihanet' ile yargılandığı dava için Kiev'e döndü - Son Dakika
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