Esma Esad, Suriye'deki bir fabrikayı ziyaret etti

Suriye uzun yıllar süren iç savaşın ardından normalleşmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük ses getirdi. Basın uzun bir aranın ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın görüntülerini servis etti.

FABRİKA ZİYARETİNDE BULUNDU

Suriye Devleti'nin resmi haber ajansı SANA'nın servis ettiği görüntülerde Esma Esad'ın ülkedeki bir tekstil fabrikasına yaptığı ziyarete yer verildi.

ALKIŞ VE GÜLLERLE KARŞILANDI

Esad'ın tekstil fabrikasına girişi esnasında çalışanlar tarafından alkışlarla ve atılan gül yapraklarıyla karşılanması dikkat çekti.