Rusya savaş uçakları, Estonya hava sahasına girdi! Cevap gecikmedi - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

19.09.2025 18:39
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının izinsiz bir şekilde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Bakanlık, ihlali protesto etmek için Rusya'nın maslahatgüzarını çağırarak protesto notası verdi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlık, Rusya'ya protesto notası verdi.

Rus savaş uçakları, NATO üyesi Estonya'nın hava sahasına girdi. Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ihlal, Finlandiya Körfezi üzerinde meydana geldi.

3 SAVAŞ UÇAĞI HAVA SAHASINA GİRDİ, CEVAP GECİKMEDİ

Rusya'ya ait üç savaş uçağının izinsiz şekilde Estonya hava sahasına girdiği ve toplam 12 dakika boyunca bu bölgede kaldığı bildirildi. Estonya, hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Rusya'nın Tallinn'deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KÜSTAHLIK"

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya bu yıl Estonya hava sahasını 4 kez ihlal etti, bu başlı başına kabul edilemez bir durum. Ancak bugün 3 savaş uçağının hava sahamıza girdiği ihlal, eşi görülmemiş bir küstahlıktır" ifadelerini kullandı.

Tsahkna, Rusya'nın sınırları giderek daha fazla zorlamasının ve artan saldırganlığının, siyasi ve ekonomik baskının artırılmasıyla karşılanması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Estonya Savunma Kuvvetleri de söz konusu ihlali doğruladı.

Kaynak: DHA

