Etiyopya\'da İklim Değişikliği ve Kuraklık Nedeniyle Kıtlık Tehlikesi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Etiyopya'da iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle insanların kıtlık ile karşı karşıya kaldığını duyurdu.

OCHA, Etiyopya'da iklim değişikliği sebebiyle yaşanan afetlerin bölgede mahsul kıtlığına ve hayvancılıktan elde edilen gelirin neredeyse tamamını durdurma noktasına getirdiğini açıkladı. Açıklamada, bazı bölgelerde yağmur azlığı problemi yaşanırken, birçok bölgede ise şiddetli yağmurlar sebebiyle doğal dengenin bozulduğuna dikkat çekildi. OCHA, "Kuraklık durumu Etiyopya'nın kuzey, güney ve güneydoğusunun bazı bölgelerinde kötüleşiyor. İnsani yardımlar acilen artırılmadıkça daha da kötüleşmesi bekleniyor. Bazı kuzey ve güneydoğu bölgelerinde yağmur azlığı ve mahsul kıtlığı, ardından ülkenin güneydoğu (Somali Bölgesi) ve batı bölgelerinde su baskını ve mahsullerin yok olmasına yol açan şiddetli yağışlar da hayvancılık satışlarından elde edilen gelir kaynaklarını olumsuz etkiledi. Canlı hayvan satışı üzerindeki olumsuz etki daha çok kuraklıkla doğrudan bağlantılı halde" ifadelerini kullandı.

"2.8 MİLYON İNSAN KURAKLIKTAN ETKİLENDİ"

OCHA, Etiyopya'nın halihazırda yaşadığı gıda sıkıntısının yanı sıra iklim değişikliğinin ve kuraklığın sebep olduğu kıtlık riskinin 2.8 milyonu etkilediğini ifade etti. Açıklamada, Amhara bölgesinde kaydedilen en az 1500 su kuyusunun kuruması sebebiyle 1 milyon insanı suya erişemediğine aynı zamanda tarım arazilerinin zarar görmesi sebebiyle 2.4 milyon hayvanın da etkilendiğine dikkat çekildi. Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı (FEWSNET), durumun daha da kötüleşeceğini belirterek, "Ekim 2023 - Mayıs 2024 Gıda Güvenliği Görünümü, Tigray bölgesinin bazı bölgelerinin daha da kötüleşeceğini ve ağırlıklı olarak yerinden edilmiş kişiler arasında yer alan bazı kişilerin ciddi gıda güvensizliği yaşayacağını öngörüyor. Tigray bölgesinde tırmanan gıda güvenliği krizinin, özellikle başarısız veya zamansız yağmurlardan etkilenen bölgelerde, zaten savunmasız olan nüfusların beslenme durumunu kötüleştirme tehdidi taşıyor" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI SAVUNMASIZ ÜLKELERİN ÜÇTE BİRİ DOĞU VE GÜNEY AFRİKA'DA

OCHA'nın 26 Aralık'ta yayınladığı raporunda, iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkelerin Doğu ve Güney Afrika'da bulunduğu ifade edildi. Raporda, " Güney Sudan, Sudan, Zimbabve ve daha birçok ülkedeki insanlar, büyük kayıp ve hasara neden olan, giderek sıklaşan ve şiddetlenen fırtınalar, hortumlar, seller ve kuraklıklarla karşı karşıya. Sahraaltı Afrika'da insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 2021'de 110 milyondan 2023'te 168 milyona yükselmesi bunun en açık göstergesidir" ifadelerine yer verildi. Değişen iklim ve yaşanan doğal afetler sebebiyle bölgede yaşanan gıdaya erişim probleminin yardımlar ile çözülmeye çalışıldığını aktaran OCHA, yetkililere daha fazla yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiği çağrısında bulundu.