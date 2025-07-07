Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı

Pakistan'ın Lahor kentinde bir evde beslenen aslan, bahçeden fırlayarak yolda yürüyen bir kadın ve iki çocuğa saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ne kadar korkutucu olduğu açıkça görülüyor.

Olay, perşembe gecesi yoğun bir caddede yaşandı. Görüntülerde aslanın, bulunduğu alanın engelini aşarak dışarı çıktığı ve yoldan geçen üç kişiye doğru hızla koştuğu görülüyor. Çevredeki insanlar büyük panik yaşarken, aslan ilk olarak alışveriş poşeti taşıyan bir kadına saldırıyor. Kadının üzerine atlayan hayvan, onu yere düşürüyor. Ardından beş ve yedi yaşlarındaki iki çocuğun peşinden koşuyor.

Çocukların babası, saldırı anında aslanın sahiplerinin dışarı çıktığını ve olanları eğlenerek izlediklerini iddia etti.

Saldırıya uğrayan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Lahor Emniyeti, olaydan sonra hayvanı alarak kaçan ev sahiplerinin 12 saat içinde yakalandığını duyurdu. Olayla bağlantılı olarak üç kişi gözaltına alındı.

Polis ayrıca, saldırgan 11 aylık erkek aslana el koyarak bir yaban hayatı parkına teslim etti. Park yetkilileri, hayvanın sağlıklı olduğunu bildirdi.

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta, özellikle zengin kesim arasında egzotik hayvan beslemek bir güç ve statü göstergesi olarak kabul ediliyor. Ancak bu durum ciddi riskleri de beraberinde getiriyor.

Lahor'da aslan beslemek yasal, fakat sadece özel izinle ve sıkı kurallara bağlı olarak mümkün. 2024 yılının Aralık ayında başka bir mahallede yetişkin bir aslanın kaçmasından sonra yasalar sıkılaştırıldı.