Üye Girişi
Evergrande hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı: Borç krizinde son durum ne? - Son Dakika
BBC

Evergrande hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı: Borç krizinde son durum ne?

03.01.2022 11:26
Evergrande hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı: Borç krizinde son durum ne?

Mali kriz içinde olan Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı.

Mali kriz içinde olan Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı. İşleme kapatma gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Şirketin yatırımcıları, uzun süredir yeniden yapılandırma planı ile ilgili gelişmelerin netleşmesini bekliyor.

Yaklaşık 300 milyar dolar borcu olan Evergrande, elindeki varlıkları ve hisseleri satarak ödemelerini karşılamakta zorlanıyor.

Hisseleri geçen yıl içinde yüzde 90 oranında değer kaybeden şirketin yüklü kredi geri ödemeleri ve tedarikçi ödemeleri de bulunuyor.

Evergrande, yatırımcılara ödeme yapabilmek için, varlık yönetimi ürünlerinin satışı planını geçen hafta yeniden değerlendirmeye aldı.

Şirketten Cuma günü yapılan açıklamada, varlık yönetimindeki finansal ürünlere yatırım yapmış olan yatırımcılara, 3 ay için 1257 dolara kadar ödeme yapılacağını duyurdu.

Şirket daha önce geri ödemeye ilişkin herhangi bir miktar açıklamamış, yatırımcılara, yatırımlarının yüzde 10'u kadar ödeme yapmayı kabul etmişti.

'Arzu edilen bir durum değil'

Evergrande'den yapılan resmi açıklamada da yaşananların "arzu edilen bir durum olmadığı", Mart sonuna kadar geri ödeme planlarınının güncelleneceği duyuruldu.

Şirket mevcut fonlarını artırmaya çalışacaklarını kaydetti ancak daha fazla detay vermedi.

Açıklama, şirketin içinde olduğu nakit sıkışıklığının derinleştiği şeklinde değerlendiriliyor.

Evergrande, geçen hafta da offshore gayrimenkul bonolarına ilişkin bazı faiz ödemelerini yapmadı.

Şirletin 19 milyar dolar değerindeki uluslararası bonoları, ödemelerin yapılmaması nedeniyle, kredi derecelendirme kurumları tarafından temerrüde düşmüş olarak değerlendiriliyor.

Çin'in Hainan Adası'ndaki yerel yönetim, 30 Aralık tarihinde şirkete verdiği talimatla, 39 katlı bir iş merkezinin kaçak olduğu gerekçesiyle, 10 gün içinde yıkılmasını istedi.

Evergrande ile rakip gayrimenkul şirketi Hopson arasındaki 2,6 milyar dolarlık bir hisse satışı anlaşması geçen ay başarısızlıkla sonuçlandı.

BBC Asya Ekonomi Muhabiri Mariko Oi'nin analizi

Çin Komünist Partisi, ülkedeki gayrimenkul sektörünün borçlanma miktarlarına sınırlama getirdiğinde, bunun Evergrande ve yüklü borçları olan diğer gayrimenkul şirketlerine büyük sorunlar yaratacağını biliyordu.

Çin'i yakın izleyenler bu hamlenin, sektörün umursamazca büyümeye devam edemeyeceğine yönelik açık bir mesaj olduğunu söylüyor.

Yetkililer aynı zamanda Evergrande'yi ve milyarder sahibini kurtarma niyetleri olmadığını sinyalini de verdi. Bunun nedeni de şirketin, Devlet Başkanı Şi Jinping'in karşı hareket etmiş olması…

Ancak Çin hükümeti, Evergande'nin sıkıntılarının, ülkeyi ve dünyanın geri kalanını etkileyebilecek, Lehman Brothers iflası gibi bir duruma dönüşmemesi konusunda da kararlı.

Evergrande'nin yavaş giden yeniden yapılandırması, kapalı kapılar arkasında sessizce devam ediyor. Bugün sebep gösterilmeden yapılan işlem durdurma kararı da bunun bir göstergesi."

Evergrande hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı: Borç krizinde son durum ne?
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Gayrimenkul, Evergrande, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evergrande hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı: Borç krizinde son durum ne? - Son Dakika Dünya

BBC

Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi         
12:23
33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu! 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!         
12:16
Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı         
12:15
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Evergrande hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı: Borç krizinde son durum ne? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement