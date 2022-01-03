Evergrande hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı: Borç krizinde son durum ne?

Mali kriz içinde olan Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldı. İşleme kapatma gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Şirketin yatırımcıları, uzun süredir yeniden yapılandırma planı ile ilgili gelişmelerin netleşmesini bekliyor.

Yaklaşık 300 milyar dolar borcu olan Evergrande, elindeki varlıkları ve hisseleri satarak ödemelerini karşılamakta zorlanıyor.

Hisseleri geçen yıl içinde yüzde 90 oranında değer kaybeden şirketin yüklü kredi geri ödemeleri ve tedarikçi ödemeleri de bulunuyor.

Evergrande, yatırımcılara ödeme yapabilmek için, varlık yönetimi ürünlerinin satışı planını geçen hafta yeniden değerlendirmeye aldı.

Şirketten Cuma günü yapılan açıklamada, varlık yönetimindeki finansal ürünlere yatırım yapmış olan yatırımcılara, 3 ay için 1257 dolara kadar ödeme yapılacağını duyurdu.

Şirket daha önce geri ödemeye ilişkin herhangi bir miktar açıklamamış, yatırımcılara, yatırımlarının yüzde 10'u kadar ödeme yapmayı kabul etmişti.

'Arzu edilen bir durum değil'

Evergrande'den yapılan resmi açıklamada da yaşananların "arzu edilen bir durum olmadığı", Mart sonuna kadar geri ödeme planlarınının güncelleneceği duyuruldu.

Şirket mevcut fonlarını artırmaya çalışacaklarını kaydetti ancak daha fazla detay vermedi.

Açıklama, şirketin içinde olduğu nakit sıkışıklığının derinleştiği şeklinde değerlendiriliyor.

Evergrande, geçen hafta da offshore gayrimenkul bonolarına ilişkin bazı faiz ödemelerini yapmadı.

Şirletin 19 milyar dolar değerindeki uluslararası bonoları, ödemelerin yapılmaması nedeniyle, kredi derecelendirme kurumları tarafından temerrüde düşmüş olarak değerlendiriliyor.

Çin'in Hainan Adası'ndaki yerel yönetim, 30 Aralık tarihinde şirkete verdiği talimatla, 39 katlı bir iş merkezinin kaçak olduğu gerekçesiyle, 10 gün içinde yıkılmasını istedi.

Evergrande ile rakip gayrimenkul şirketi Hopson arasındaki 2,6 milyar dolarlık bir hisse satışı anlaşması geçen ay başarısızlıkla sonuçlandı.

BBC Asya Ekonomi Muhabiri Mariko Oi'nin analizi

Çin Komünist Partisi, ülkedeki gayrimenkul sektörünün borçlanma miktarlarına sınırlama getirdiğinde, bunun Evergrande ve yüklü borçları olan diğer gayrimenkul şirketlerine büyük sorunlar yaratacağını biliyordu.

Çin'i yakın izleyenler bu hamlenin, sektörün umursamazca büyümeye devam edemeyeceğine yönelik açık bir mesaj olduğunu söylüyor.

Yetkililer aynı zamanda Evergrande'yi ve milyarder sahibini kurtarma niyetleri olmadığını sinyalini de verdi. Bunun nedeni de şirketin, Devlet Başkanı Şi Jinping'in karşı hareket etmiş olması…

Ancak Çin hükümeti, Evergande'nin sıkıntılarının, ülkeyi ve dünyanın geri kalanını etkileyebilecek, Lehman Brothers iflası gibi bir duruma dönüşmemesi konusunda da kararlı.

Evergrande'nin yavaş giden yeniden yapılandırması, kapalı kapılar arkasında sessizce devam ediyor. Bugün sebep gösterilmeden yapılan işlem durdurma kararı da bunun bir göstergesi."