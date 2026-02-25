F-16\'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir askerimiz şehit oldu. Uçağın düşme anı görüntüleri ise otoyolda seyir halinde bulunan bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Uçağın İzmir- İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi. Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
F-16'nın düşme anı ise otoyolda seyir halinde bulunan bir aracın sürücüsü tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan faciadan habersiz "Şimşek mi çarptı?" diye soran sürücünün sözleri görüntüye damga vurdu.
