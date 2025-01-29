F-35 Savaş Uçağı Alaska'da Düştü

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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 savaş uçağı dün Alaska'daki Eielson Hava Üssü'nde düştü. Pilotun kazadan sağ kurtulduğu bildirildi.

ABD'ye ait bir F-35 uçağı dün Alaska'da düştü. Olay, yerel saatle 13.00 civarında Eilson Hava Üssü'ndeki pistte meydana geldi. ABD Hava Kuvvetleri yetkililerince yapılan açıklamada, kazanın önemli hasara yol açtığı, ancak üssün sınırları içerisinde kaldığı belirtildi. Kazadan sağ kurtulan pilotun, Bassett Ordu Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilleri, benzer kazaların önlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi. Kazanın nedeni araştırılıyor.