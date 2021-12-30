Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı

Engelli ödeneği alan Sasha, oğlunun kız arkadaşından ayrıldıktan sonra yaşayacak bir yer bulması için borç aldı. Sasha, "Durumu anladığımda gerçekten de midem bulandı" diyor.

"PENCEREDEN BAKABİLİRSİN"

Facebook'ta uygun olduğunu düşündüğü bir evin ilanını gördü. ''Emlakçı" olduğunu söyleyen bir kişi ise ona ev sahibinin uzakta olduğunu ama evi hemen görmek isterse, pencerelerinden bakabileceğini söyledi.

O da öyle yaptı ve evin gerçek görüntüsünün ilandaki fotoğraflarla eşleştiğini gördü. Şirket ona antetli bir sözleşme gönderdi. Sasha, arkadaşları ve ailesinden sözleşmeye göz atmalarını istedi. Herkes sözleşmenin meşru göründüğü konusunda hemfikirdi.

"TELEFON NUMARASI ÇALIŞMIYOR"

Sasha, biraz daha borç alıp, depozitoyu ve bir aylık kirayı iki taksitte ödedi. Böylelikle evi başkasının tutmadığından emin olmak istiyordu. Sasha, "450 sterlin göndermem istendi ve anahtarları ertesi gün kargo ile bana gönderileceği söylendi. Ancak anahtarlar gelmeyince yanlış adrese gönderildiklerini ve tekrar yollayacaklarını belirttiler" diyor.

Birkaç telefon görüşmesi ve mesajdan sonra Sasha, biraz daha para gönderdi, ancak kısa bir sürede işlerde bir terslik olduğunu fark etti.

Ev sahibiymiş gibi davranan erkekle bile yüzleşti. Sasha, "'Ben sözümün eriyim' dedi bana. Ve şimdi telefon numarası bile çalışmıyor" diyor.

"BANKA PARAYI ÖDEDİ, HERKES BENİM KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR"

Yemek yiyebilmek için bir gıda bankasından yardım almak zorunda kalan Sasha, "Kesinlikle kırıldım" diyor ve ekliyor:

"Parayı nasıl geri ödeyeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Bin sterlin az önce hesabımdan çıkmıştı."

Aylarca süren kargaşadan sonra, Sasha'nın bankası parayı bankanın dolandırıcılık departmanı aracılığıyla ödemeyi kabul etti. Sasha, herkesin o kadar şanslı olmadığını bildiğini de söylüyor.

PANDEMİ SÜRECİ DOLANDIRICILARI ARTTIRDI

İngiltere'nin dolandırıcılık ve siber suçlar için ulusal çağrı birimi Action Fraud, Ocak ayından bu yana çoğu çevrimiçi olmak üzere 4 bin 300'den fazla kiralık ilanın, toplam 6,4 milyon sterlinlik dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Pandemi sürecindeki kapanmaların dolandırılan insan sayısını artırdığı düşünülüyor çünkü bu süreçte ev arayanların birçoğu evleri sadece, sanal olarak görüntüleyebildi.

"MÜLKÜ ZİYARET EDİN, RESMİ ONAYLI İLAN LİSTESİNE BAKIN"

Staffordshire Emniyeti'nden Detektif Rob Hadgett, dolandırıcılık yaşayan herkesin polise ve Action Fraud'a başvurmasını tavsiye ediyor ve şöyle söylüyor:

"Kiralamayı düşündüğünüz mülkü ziyaret etmek veya sahibinin resmî onaylı bir ilan listesinde olup olmadığını kontrol etmek gibi adımlar atmak, kendinizi bu tür dolandırıcılıklardan korumaya yardımcı olacaktır."