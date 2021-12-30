Üye Girişi
Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı - Son Dakika

Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı

30.12.2021 10:45
Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı

İngiltere'de Facebook'ta bin sterlinlik sahte bir kiralık ilanıyla dolandırılan bir kadın, ev arayanları nakit ödeme yapmadan önce daha dikkatli olmaları için uyardı. Oğlu için İngiltere'nin batısındaki Staffordshire idari bölgesine bağlı Stoke-on-Trent şehrinde bir mülk bulmaya çalışan 60 yaşındaki Sasha takma adlı bir kadın, dolandırıcılar yüzünden beş parasız kaldığını açıkladı.

Engelli ödeneği alan Sasha, oğlunun kız arkadaşından ayrıldıktan sonra yaşayacak bir yer bulması için borç aldı. Sasha, "Durumu anladığımda gerçekten de midem bulandı" diyor.

"PENCEREDEN BAKABİLİRSİN"

Facebook'ta uygun olduğunu düşündüğü bir evin ilanını gördü. ''Emlakçı" olduğunu söyleyen bir kişi ise ona ev sahibinin uzakta olduğunu ama evi hemen görmek isterse, pencerelerinden bakabileceğini söyledi.

O da öyle yaptı ve evin gerçek görüntüsünün ilandaki fotoğraflarla eşleştiğini gördü. Şirket ona antetli bir sözleşme gönderdi. Sasha, arkadaşları ve ailesinden sözleşmeye göz atmalarını istedi. Herkes sözleşmenin meşru göründüğü konusunda hemfikirdi.

"TELEFON NUMARASI ÇALIŞMIYOR"

Sasha, biraz daha borç alıp, depozitoyu ve bir aylık kirayı iki taksitte ödedi. Böylelikle evi başkasının tutmadığından emin olmak istiyordu. Sasha, "450 sterlin göndermem istendi ve anahtarları ertesi gün kargo ile bana gönderileceği söylendi. Ancak anahtarlar gelmeyince yanlış adrese gönderildiklerini ve tekrar yollayacaklarını belirttiler" diyor.

Birkaç telefon görüşmesi ve mesajdan sonra Sasha, biraz daha para gönderdi, ancak kısa bir sürede işlerde bir terslik olduğunu fark etti.

Ev sahibiymiş gibi davranan erkekle bile yüzleşti. Sasha, "'Ben sözümün eriyim' dedi bana. Ve şimdi telefon numarası bile çalışmıyor" diyor.

"BANKA PARAYI ÖDEDİ, HERKES BENİM KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR"

Yemek yiyebilmek için bir gıda bankasından yardım almak zorunda kalan Sasha, "Kesinlikle kırıldım" diyor ve ekliyor:

"Parayı nasıl geri ödeyeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Bin sterlin az önce hesabımdan çıkmıştı."

Aylarca süren kargaşadan sonra, Sasha'nın bankası parayı bankanın dolandırıcılık departmanı aracılığıyla ödemeyi kabul etti. Sasha, herkesin o kadar şanslı olmadığını bildiğini de söylüyor.

PANDEMİ SÜRECİ DOLANDIRICILARI ARTTIRDI

İngiltere'nin dolandırıcılık ve siber suçlar için ulusal çağrı birimi Action Fraud, Ocak ayından bu yana çoğu çevrimiçi olmak üzere 4 bin 300'den fazla kiralık ilanın, toplam 6,4 milyon sterlinlik dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Pandemi sürecindeki kapanmaların dolandırılan insan sayısını artırdığı düşünülüyor çünkü bu süreçte ev arayanların birçoğu evleri sadece, sanal olarak görüntüleyebildi.

"MÜLKÜ ZİYARET EDİN, RESMİ ONAYLI İLAN LİSTESİNE BAKIN"

Staffordshire Emniyeti'nden Detektif Rob Hadgett, dolandırıcılık yaşayan herkesin polise ve Action Fraud'a başvurmasını tavsiye ediyor ve şöyle söylüyor:

"Kiralamayı düşündüğünüz mülkü ziyaret etmek veya sahibinin resmî onaylı bir ilan listesinde olup olmadığını kontrol etmek gibi adımlar atmak, kendinizi bu tür dolandırıcılıklardan korumaya yardımcı olacaktır."

YORUMLAR
500

Facebook, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı - Son Dakika Dünya


Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı         
10:45
CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı? CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?         
10:41
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:38 İmamoğlu için "Suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:31 Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement