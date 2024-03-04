Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, Anant Ambani'nin lüks saati karşısında şaşkına döndü - Son Dakika
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Dünya

Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, Anant Ambani'nin lüks saati karşısında şaşkına döndü

Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Hindistanlı milyarder Anant Ambani'nin 1 milyon dolarlık lüks saatine hayran kaldı. Ambani ailesinin evinde gerçekleşen ön-düğün partisinde saat incelemesi yapan çift, saatin harika olduğunu belirtti. Zuckerberg ve eşi, Mukesh Ambani'nin oğlu için düzenlenen üç günlük kutlamalara seçkin konuklar arasında yer aldı.

04.03.2024 10:22  Güncelleme: 10:29
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Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Ivanka Trump'ın "büyülü" olarak nitelendirdiği görkemli bir ön-düğün partisinde Anant Ambani'nin 1 milyon dolarlık saatinin karşısında şaşkına döndü.

Hindistanlı milyarder Ambani'nin 28 yaşındaki oğlu Anant'ın takındığı lüks Richard Mille saatine hayran kalan çift, saatlerin "harika olduğunu" belirtti.

Jamnagar, Hindistan'daki Ambani ailesinin evinde gerçekleşen ön-düğün kutlamalarının yıldızlarla dolu konuk listesinde, Bill Gates ve Hillary Clinton'un da yer aldığı söyleniyor.

Video, çiftin diğer konuklarla birlikte etkinlikte saat incelemesi yaptığını gösteriyor. Priscilla Chan, saatin "harika" olduğunu belirtirken, Mark Zuckerberg de bu fikri doğruladı ve eşinin bu saati "çok havalı" bulduğunu söyledi.

Bu saat, özel saat üreticisi Richard Mille tarafından yapılan Anant'ın sahip olduğu birkaç saatten biri olarak biliniyor ve RMS-10 Tourbillon Koi Fish olarak adlandırılıyor ve 18bingül altın ve elmas bezel içeriyor.

176.1 milyar dolarlık bir servete sahip olan Zuckerberg ve eşi, milyarder işadamı Mukesh Ambani'nin oğlu için düzenlediği üç günlük kutlamalara katılan seçkin konuklar arasındaydı.

Anant, 28, Temmuz ayında zengin ilaç endüstrisi baronlarının kızı olan Radhika Merchant ile evlenecek.

VIP konukları arasında Ivanka ve ailesi, ayrıca Bollywood efsaneleri Salman Khan Shah Rukh Khan ve Katrina Kaif de bulunuyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Hindistanlı işadamı Anant Ambani'nin oğlunun 1 milyon dolarlık saatine hayran kaldı
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Hindistanlı işadamı Anant Ambani'nin oğlunun 1 milyon dolarlık saatine hayran kaldı
Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, Anant Ambani\'nin lüks saati karşısında şaşkına döndü

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Son Dakika Dünya Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, Anant Ambani'nin lüks saati karşısında şaşkına döndü - Son Dakika

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