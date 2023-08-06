Fas'ta trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fas'ta trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti

06.08.2023 17:16

Fas'ın orta kesimindeki Azilal ilinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti. Kazada, Azilal iline bağlı Demnat kentinde haftalık semt pazarına yolcu taşıyan bir araç virajı alamayarak devrildi. Yetkililer, kazaya ilişkin savcılık gözetiminde soruşturma başlattı.

Fas'ın orta kesimindeki Azilal ilinde bir araç metrelerce yükseklikten uçuruma düştü. Korkunç kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Fas'ta trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fas resmi ajansı MAP'ın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Azilal iline bağlı Demnat kentinde haftalık semt pazarına yolcu taşıyan bir minibüs virajı alamayarak metrelerce yükseklikten uçuruma devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Fas'ta trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin savcılık gözetiminde soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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