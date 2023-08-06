Fas'ta trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın orta kesimindeki Azilal ilinde bir araç metrelerce yükseklikten uçuruma düştü. Korkunç kazada 24 kişi hayatını kaybetti.
Fas resmi ajansı MAP'ın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Azilal iline bağlı Demnat kentinde haftalık semt pazarına yolcu taşıyan bir minibüs virajı alamayarak metrelerce yükseklikten uçuruma devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti.
Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin savcılık gözetiminde soruşturma başlattı.
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