Fatih Terim\'in Panathinaikos ile sözleşmesi feshedildi

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in sözleşmesi feshedildi.

Deneyimli çalıştırıcı, yeşil-beyazlı ekiple son olarak Yunanistan Süper Ligi Play-off'larında Paok karşısında yaşadığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından şampiyonluk umutlarını yitirmişti.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlı yönetimle masaya oturan Fatih Terim, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Terim yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı" dedi.

Terim dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıkları Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarının uyuşmadığı sonucuna vardıklarını" vurguladı.

Terim "Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.