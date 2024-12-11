ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Donald Trump başkanlık koltuğuna geçmeden görevinden istifa edeceğini duyurdu.
FBI Direktörü Christopher Wray, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ocak 2025'te sona erecek Joe Biden döneminin bitiminde görevinden ayrılacağını belirtti.
Son Dakika › Dünya › FBI Direktörü Christopher Wray, Görevinden İstifa Edeceğini Açıkladı - Son Dakika
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