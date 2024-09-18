FED, Faizleri İndirdi: Yeni Bir Dönem Başladı - Son Dakika
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FED, Faizleri İndirdi: Yeni Bir Dönem Başladı

FED, Faizleri İndirdi: Yeni Bir Dönem Başladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirerek %4,75-5,00 aralığına çekti.

18.09.2024 22:25
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ABD Merkez Bankası (FED), dört yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirdi.

FED, faiz indirimini 50 baz puanla beklenenden daha yüksek oranda gerçekleştirerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük ekonomisi için bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu hamle, yetkililerin artan işsizlik oranlarıyla ilgili endişelerini dile getirdiği bir dönemde geldi.

Düşük oranlar, ABD genelinde 20 yılı aşkın bir süredir en yüksek seviyelerde seyreden faiz oranlarıyla mücadele eden borçlular açısından rahatlama sağlayacak.

FED’in faiz indirimine gitmesi bekleniyordu; ancak birçok analistin bir hafta önce tahmin ettiğinden daha büyük oranda indirime gidildi ve yetkililer yıl sonundan önce başka faiz indirimlerinim de yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed, 2022 yılında ekonomiyi soğutmak ve 1980'lerden bu yana en hızlı şekilde artan fiyatları dengelemek amacıyla faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmişti.

Ancak, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe doğru yöneldiğine dair güven arttı.

FED başkanı Jerome Powell, geçen ay politika düzenlemesi için “zamanın geldiğini” söyleyerek indirime gidileceği sinyali verdi.

FED'in bu hamlesi, Avrupa, İngiltere ve Kanada'da gibi diğer merkez bankalarının yaptığı indirimlerin ardından geldi.

FED tarafından yayınlanan tahminler, yetkililerin politika faizini yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 4,4'e ve 2025 sonuna kadar yüzde 3,4'e düşmesini beklediğini gösteriyor.

Bu oranlar, yakın zamana kadar birçok kişinin tahmin ettiğinden çok daha düşük.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya FED, Faizleri İndirdi: Yeni Bir Dönem Başladı - Son Dakika

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