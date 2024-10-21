FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın internet siteleri, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Kendilerine yakın bir sitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü İddia Edildi - Son Dakika
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